У Росії хочуть заборонити позначати в рекламі анексований Крим як частину України

У Раді Федерації запропонували заборонити показувати в рекламі карту Росії без позначення на ній окупованих Криму і Севастополя, повідомляє РБК.

"Сенатори Сергій Цеков та Ольга Ковітіді внесли до Держдуми законопроект, який забороняє використовувати в рекламі та друкованих матеріалах спотворені карти Росії. Мова йде, насамперед, про відсутність на картах Криму і Севастополя. Документ розміщений в електронній базі даних нижньої палати парламенту", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, планують внести поправки в закон "Про рекламу". Автори вважають, що зміни необхідні, щоб була можливість регулювати виробництво і реалізацію друкованої продукції, навчальної літератури і карт.

В якості прикладів сенатори призвели рекламу пива "Сибірська Корона", де, як вони стверджують, "в якості торгової марки використовується географічна карта Росії без анексованих Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя". Аналогічний приклад був і в рекламі компаній Coca-Cola і PepsiCo.

На думку сенаторів, поправки дозволять забезпечити дотримання "правових та етичних норм в рекламі в торгівлі, туризмі і у виробництві друкованої продукції.