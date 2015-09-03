У Раді пропонують позбавити Ані Лорак, Повалій, Кобзона та Баскова звання "Народний артист України"

Як повідомляється на сайті ВР, автором відповідного проект закону (№ 3016) є народний депутат з фракції «Блок Петра Порошенка» Іван Мельничук.

Тексту документа наразі на сайті парламенту не оприлюднено.

Між тим у прес-службі «БПП» повідомили УНІАН, що основним завданням проекту є засудження антиукраїнських та просепаратистських проявів українських діячів культури, мистецтва та шоу-бізнесу, а також застосування до них публічної відповідальності, у вигляді позбавлення звання «Народний артист України».

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Як зазначив автор законопроекту Мельничук, «Україна де-факто перебуває у стані військового конфлікту із країною-агресором – Російською Федерацією. Разом з тим, не всі громадяни адекватно можуть оцінювати ситуацію. Особливе обурення викликає поведінка низки представників української культури і шоу-бізнесу, зокрема тих, що мають звання «Народний артист України», а отже, повинні розуміти свою відповідальність та залишатися вірними українському народу».

«Ми є свідками активної співпраці представників української «богеми» з країною-агресором, про що свідчать коментарі, після яких ці артисти негідні вважатися громадянами України, не говорячи про те, щоб мати звання «Народний артист України». Проектом закону пропонується позбавити Ані Лорак, Таїсію Повалій, Йосипа Кобзона, Миколу Баскова звання «Народний артист України», – розповів Мельничук.

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Він зазначив, що в статті 16 Закону України «Про державні нагороди» визначено, що позбавлення державних нагород може бути проведено президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду, у випадках, передбачених законом.

«Сьогодні в Україні склалася безпрецедентна ситуація, коли люди, які для багатьох українців були авторитетами, з екранів телевізорів, засобів масової інформації виступають з антиукраїнськими закликами. Такий стан справ потребує невідкладного реагування, а саме, якнайшвидшого позбавлення цих «псевдонародних» артистів звання «Народний артист України», – зазначив Мельничук.

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Депутат переконаний, що прийняття проекту закону сприятиме попередженню антиукраїнських проявів серед діячів культури, мистецтва та шоу-бізнесу, які є публічними особами і авторитетами для частини українського населення, а також стане логічним продовженням боротьби із сепаратизмом на всіх рівнях.