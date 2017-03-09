Екс-президент України розповів, що робити з населенням окупованого Донбасу

Необхідно буде зробити все, щоб донести до людей хоч одну позитивну думку, щоб вони знали або чули, що є така територія поруч з ними, де люди живуть по-іншому, посилити контрпропаганду, розповів в інтерв'ю Обозревателю перший президент України Леонід Кравчук.

"Що не українська армія їх вбиває, а вбивають ті, хто хоче поширити ідеологію "русского мира" на всю нашу територію. Придумати щось інше... Утримати їх ми не можемо, це було б знову ж несправедливо. Щоб ми платили податок, а за цей податок утримували людину, яка є ворогом України", - зазначив він.

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Крім того, Київ повинен зробити все, щоб не було безробітних, щоб працювали заводи і фабрики. Також, за словами Кравчука, наразі люди на окупованих територіях Донбасу не сприймають Україну.

"Але тут є один важливий момент. Вони її не сприймають не від народження, а від того, що їм в голову вбила цю ідею російська пропаганда. Їх настільки нашпигували ненавистю до України, що вони не сприймають українську владу, вважаючи її злочинною", - наголосив політик.

При цьому в такому стані речей винні ті, хто сидять в Кремлі і ті, кого прислали звідти, а люди на окупованих територіях є заручниками.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Путін вирішив зробити два суб'єкти федерації на захоплених бойовиками територіях східної України, а після їхнього формування "заштовхати назад" в Україну.