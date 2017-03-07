Агентство ООН у справах біженців передає технічну допомогу для трьох КПВВ на Донбасі

Як повідомляється на сайті агентства, нове обладнання допоможе зменшити час очікування та полегшити умови для десятків тисяч людей, які щоденно перетинають лінію розмежування на сході України.

Сьогодні КПВВ "Новотроїцьке" став першим із пунктів у Донецькій області, який отримав технічну допомогу. «У 2016 році було зафіксовано більше 8,6 мільйонів перетинів лінії розмежування. Саме тому поліпшення свободи пересування лишається одним із головних питань для Агентства ООН у справах біженців. Результати нашого моніторингу підтверджують, що на пунктах пропуску бракує технічних можливостей для обслуговування такої великої кількості людей та базових зручностей для тих, хто змушений чекати у довгих чергах. Це створює значні труднощі для людей з особливими потребами, зокрема населення старшого віку», – сказав представник Агентства ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу.

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У зв'язку з цим сказано, що проект технічної допомоги агентства загальною вартістю 3,5 млн гривень допоможе покращити умови на трьох КПВВ: Новотроїцьке, Мар’їнка та Майорськ. Технічне обладання, яке придбане у рамках гуманітарної допомоги Європейського Союзу та інших міжнародних донорів, дозволить пропускати більше людей, які перетинають лінію розмежування, та зменшить час очікування людей у чергах.

«Покращення умов пересування цивільного населення на пунктах перетину вздовж лінії розмежування є головним пріоритетом для Генерального директорату з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту Європейської комісії. Надзвичайно важливо, щоб цивільне населення мало можливість рухатися швидко, без потреби довгого очікування у холод чи спеку, потрапити у пункт призначення та отримати доступ до базових послуг. Ми продовжимо надавати підтримку Агентству ООН у справах біженців та іншим гуманітарним агентствам з метою покращення свободи пересування та полегшення людських страждань, зумовлених існуючими умовами», – зазначив експерт українського офісу Генерального директорату з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту Європейської комісії (ECHO) Самуель Марі-Фенон.

Технічне оснащення передбачає встановлення 4 додаткових модулів з комп’ютерною технікою та обладнання 20 нових місць для співробітників Державної прикордонної служби України (ДПСУ) на кожному з пунктів. У відповідь прикордонна служба обіцяє збільшити кількість персоналу для здійснення документального контролю. Проект допомоги агентства також передбачає розміщення наметів із системою обігріву у зонах очікування людей біля пунктів перетину, роботу яких координує Державна служба із надзвичайних справ.

“Уряд України робить усе можливе, аби робота контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду відповідала очікуванням громадян України та міжнародним стандартам. У планах – відновлення громадського транспорту через лінію зіткнення, а також підвищення пропускної спроможності, забезпечення захисту та поліпшення умов для людей в чергах. Ми також плануємо створення гарячої лінії щодо діяльності КПВВ, створення достатньої кількості гуманітарно-логістичних центрів поблизу, забезпечення доступу до високошвидкісного мобільного інтернету, оснащення зон WiFi і надання адміністративних послуг для громадян України, які проживають на непідконтрольних територіях. Ми вдячні усім міжнародним гуманітарним організаціям та партнерам за допомогу та сприяння в подоланні складнощів, пов’язаних з перетином лінії зіткнення. Завдяки технічному оснащенню КПВВ, люб’язно наданого Агентством ООН у справах біженців за фінансової підтримки ЄС, значно скоротиться час опрацювання документів тих, хто перетинає лінію зіткнення, відтак, зросте пропускна спроможність та поліпшаться умови перебування на КПВВ», - підкреслив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.