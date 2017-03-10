В "ДНР" масово примушують місцеве населення отримувати "паспорти республіки" – ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook написав координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

«У «ДНР» триває масштабна кампанія з примусу населення до отримання «паспортів ДНР», - зазначив він.

Так, за словами Тимчука, працівники «міграційної служби ДНР» поширюють серед населення пенсійного віку інформацію про те, що особи, які не мають «паспорта громадянина ДНР», не матимуть права на оформлення спадщини на своїх родичів, і в разі їх смерті майно померлого буде передано у власність «республіки».

Крім того, додав він, у Дебальцевому серед співробітників бюджетної сфери поширюють інформацію, що з квітня заробітну плату отримуватимуть тільки особи, які мають «паспорт громадянина ДНР», на картку «Центрального республіканського банку ДНР».

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

Президент України Петро Порошенко назвав це рішення черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

У свою чергу в Кремлі заявили, що визнання «паспортів, виданих бойовиками «ДНР» і «ЛНР», не порушує Мінські угоди, указ Путіна виданий з «гуманітарних міркувань», оскільки Україна «блокує ОРДЛО», і люди не можуть оформити паспорти та інші документи.