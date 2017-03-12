Клімкін засуджує осквернення меморіалів загиблим полякам на Львівщині
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засуджує осквернення невідомими могил загиблим полякам на території Львівської області.
Про це голова МЗС повідомив у Twitter. «Засуджую чергові акти вандалізму на Львівщині щодо польських пам’ятників. Відомий почерк третьої сторони, якій ми спільно даємо рішучу відсіч», - написав Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, на Львівщині поліція відкрила кримінальні провадження після повідомлень у соцмережах про осквернення меморіалів загиблим полякам.
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Зокрема, 10 березня у Львові на Вулецьких пагорбах (нині Студентський парк) невідомі розмалювали червоною фарбою пам’ятник польським професорам, розстріляним у 1941 році, а також зробили напис чорною фарбою «Смерть ляхам».
12 березня на місці польських поховань у смт Підкамінь Бродівського району вандали облили фарбою меморіал загиблим полякам.