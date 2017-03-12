На Львівщині вандали облили фарбою могили на польському кладовищі та залишили образливі написи (фото)

13:28, 12 березня 2017
Суспільство
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Вандали на центральному хресті залишили напис "Смерть ляхам".

На головному хресті невідомі залишили напис

На Львівщині у селі Підкамінь невідомі спаплюжили на кладовищі могили поляків, жорстоко вбитих у часи Другої світової війни. Про це повідомив депутат Львіської міськради Ігор Зінкевич на сторінці пабліку "Варта1" у Facebook.

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Зінкевич також повідомив, що на центральному хресті зловмисники залишили напис "Смерть ляхам"!

"Вандали на кладовищі в селі Підкамінь Львівської області замалювали і залили червоною фарбою пам'ятні хрести і меморіальні таблички загиблих поляків", - написав він.

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Теги: #вандали#кладовище