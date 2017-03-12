На Львівщині вандали облили фарбою могили на польському кладовищі та залишили образливі написи (фото)
13:28, 12 березня 2017Суспільство
788 4
Вандали на центральному хресті залишили напис "Смерть ляхам".
На головному хресті невідомі залишили напис "Смерть ляхам!" / Varta1 - Варта1
На Львівщині у селі Підкамінь невідомі спаплюжили на кладовищі могили поляків, жорстоко вбитих у часи Другої світової війни. Про це повідомив депутат Львіської міськради Ігор Зінкевич на сторінці пабліку "Варта1" у Facebook.
Читайте такожУ Львівській області вандали пошкодили пам'ятник Івану Франку (фото)
Зінкевич також повідомив, що на центральному хресті зловмисники залишили напис "Смерть ляхам"!
"Вандали на кладовищі в селі Підкамінь Львівської області замалювали і залили червоною фарбою пам'ятні хрести і меморіальні таблички загиблих поляків", - написав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter