На Львівщині вандали облили фарбою могили на польському кладовищі та залишили образливі написи (фото)

На Львівщині у селі Підкамінь невідомі спаплюжили на кладовищі могили поляків, жорстоко вбитих у часи Другої світової війни. Про це повідомив депутат Львіської міськради Ігор Зінкевич на сторінці пабліку "Варта1" у Facebook.

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Зінкевич також повідомив, що на центральному хресті зловмисники залишили напис "Смерть ляхам"!

"Вандали на кладовищі в селі Підкамінь Львівської області замалювали і залили червоною фарбою пам'ятні хрести і меморіальні таблички загиблих поляків", - написав він.