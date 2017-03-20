У Краматорську активісти силою закрили відділення російського "Сбербанку" /

Перед тим, як стати до роботи, співробітників фінансової установи попросили вийти, і лиш потім вхід у будівлю банку заклали шлакоблоками, вікна та стіни обклеїли протестними наліпками, а потім усе це залили символічною червоною фарбою, йдеться в сюжеті ТСН.

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Таким чином люди вимагають закрити установу яка належить країні-агресорці.

У краматорську діям активістів намагалися завадити місцеві мешканці, однак усі спроби завершилися сваркою.

Схожа акція по Україні не перша. Перед цим відділення "Сбербанку" були замуровані у Києві, Дніпрі та Тернополі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про запровадження санкцій щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, включаючи надання та погашення кредитів, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків і дивідендів, повернення субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу, але при цьому не зачіпають розрахунків через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.