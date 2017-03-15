У Дніпрі замурували відділення "Сбербанку" (фоторепортаж, відео)

15 березня в Дніпрі представники "Національного корпусу" вийшли на мітинг з вимогою закрити "Сбербанк Росії" в місті.

Мітингувальники привезли бетонні блоки, за допомогою яких перекрили вхід у банк. Пізніше ті ж активісти почали їх цементувати, передає informator.dp.ua.

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Під гучну музику за допомогою балончиків з фарбою логотип банку було замальовано. Також будівлю повністю заклеїли листівками з фразою "Увага! Це банк країни-агресора. Він буде закритий, терміново забирайте свої гроші!".

Співробітники поліції також були на місці подій, але не вживали активних заходів. Вони спостерігали за тим, щоб не дійшло до бійок та конфліктів.

Також повідомляється, що перехожий голосно звернувся до поліцейських з питанням — чому ніхто не розігнав мітинг? Далі конфлікт ледь не дійшов до бійки.