У Тернополі активісти заклали цеглою відділення "Сбербанку"

У Тернополі активісти громадських організацій провели акцію протесту проти діяльності російських банків і заклали цеглою відділення "Сбербанку".

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулася біля приміщення "Сбербанку" в центрі міста на вул. Руській.

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В акції взяли участь представники ВО "Свобода", "Національний корпус", "Правий сектор", ГО "Автомайдан". Вони обклеїли вікна фінансової установи листівками з написами: "Це банк країни-агресора, і він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші".

Учасники акції назвали свій захід просвітницьким, мовляв, вони вирішили поінформувати людей про можливе припинення роботи банку.

Також вони принесли з собою цеглу та заклали нею вхід до банку.

Як повідомляв УНІАН, увечері 14 березня у Тернополі учасник АТО Микола Сивирн приніс під двері "Сбербанку" похоронний вінок на знак протесту проти діяльності фінустанови. Наступного дня громадські активісти провели біля банку символічні поминки і теж принесли вінок та запалили свічки.

13 березня активісти замурували центральний вхід до відділення "Сбербанку" в центрі Києва.