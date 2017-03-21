Відомий британський співак заявив про бажання представити Росію на Євробаченні (відео)

Британський співак Роббі Вільямс заявив, що із задоволенням представив би Росію на Євробаченні. Про це він сказав у програмі Андрія Малахова, присвяченій учасниці музичного конкурсу від РФ Юлії Самойловій.

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Вільямс розповів, що обожнює дивитися Євробачення й що з радістю б взяв участь у конкурсі від Росії.

"Я б хотів представляти Росію на Євробаченні. Я так просто тобі зараз про це заявляю, а мій менеджер вже взявся за голову. Але я б хотів представляти Росію на Євробаченні. Давай, Росіє, ми зможемо перемогти", - сказав співак.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Пєсков повідомив, що Росія не буде змінювати російського учасника Євробачення-2017 в Києві, якщо Юлію Самойлову не пустять в Україну через її відвідування окупованого Криму.

У той же день глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що рішення про надання згоди або незгоди з боку України на в'їзд Самойловій ще не прийнято, але відповідний документ вже підготовлений.