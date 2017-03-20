СБУ підготувала документ про заборону в'їзду в Україну учасниці Євробачення від РФ Самойловій

Служба безпеки України (СБУ) підготувала документ про заборону в'їзду в Україну учасниці Євробачення від РФ Юлії Самойловій. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Василь Грицак заявив сьогодні в коментарі журналістам в Києві.

“На цю хвилину рішення про її заїзд в Україну чи не заїзд поки що не прийнято, хоча відкрию таємницю, відповідний документ вже підготовлено”, - сказав Грицак.

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Також голова СБУ зазначив, що він особисто вважає її приїзд в Україну недоцільним. За його словами, Самойлова не просто відвідувала Крим, але й залишила записи в соціальних мережах, де вона висловлювалася з приводу України, її влади, взятого курсу на євроатлантичну інтеграцію.

“Моя позиція чітка, закон має бути один для всіх... Я вважаю, що вона не має приїжджати в Україну”, - сказав Грицак.

Варто відзначити, що раніше російські ЗМІ повідомили, що СБУ вже дала дозвіл Самойловій на в'їзд в Україну для участі в "Євробаченні-2017". Разом з тим Самойлова порушила українське законодавство, оскільки в 2015 році виступала в окупованому Криму, куди в'їхала з порушенням встановленого порядку Україною.