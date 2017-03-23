На російському ТБ заявили про бойкот Євробачення-2017 в Україні

Російське телебачення відмовилося показувати пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як Служба безпеки України заборонила на три роки в'їзд учасниці від РФ Юлії Самойловій через порушення співачкою законодавства про відвідування анексованого Криму, передає ТСН.

Правоохоронці протягом кількох тижнів ретельно вивчали всі обставини та резюмували, що факти щодо виступів на півострові та антиукраїнських дописів у соцмережах підтвердилися.

"Закон – один для всіх", - прокоментувала заборону речник СБУ Олена Гітлянська. Після оголошення цього рішення в російських ЗМІ розпочалася справжня вакханалія із закликами відібрати в України право проводити конкурс та заклики до Європейської мовної спілки про допомогу.

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Організатори конкурсу заявили, що намагатимуться вмовити Україну скасувати рішення. "Ми повинні поважати закони країни, де перебуваємо. Проте ми глибоко розчаровані в цьому рішенні, яке, ми вважаємо, суперечить духу конкурсу", - зауважили вони.

Усьому виною - виступи Самойлової в окупованому Криму та антиукраїнські дописи у мережі. Кандидатуру співачки з обмеженими можливостями обрали понад тиждень тому. Тоді російські ЗМІ почали спекулювати на цьому та звинувачувати Україну в навмисному утисканні прав Самойлової.

Російський телеканал "Росія 1" уже заявив, що керівники найбільших медіа-холдингів РФ погодилися не транслювати Євробачення з України взагалі. Разом із тим у прес-службі "Першого каналу" Росії зауважили, що про подібні рішення не поінформовані та перевіряють поширену в інтернеті інформацію.