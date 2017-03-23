"Думаю, все ще зміниться": Самойлова прокоментувала недопуск на "Євробачення" в Україні

Російська співачка Юлія Самойлова, якої в середу Київ відмовив у в'їзді в Україну, не втрачає надії виступити на конкурсі "Євробачення" і вважає, що ситуація може зміниться.

Про це вона сказала в ефірі "Першого каналу".

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"За всім цим (рішенням Києва) дуже смішно спостерігати з боку, тому що я не розумію, що там у мені такого побачили, в мені, в такій маленькій дівчинці, побачили якусь загрозу. Я, за великим рахунком, не засмучуюсь. Я далі займаюся. Я чомусь думаю, що все ще зміниться", - заявила Самойлова.

Як відомо, учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій заборонили в'їзд в Україну строком на три роки. За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі. 20 березня прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не буде замінювати учасника Євробачення-2017, якщо Самойлову не пустять в Україну через її відвідування окупованого Криму.