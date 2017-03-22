Самойлова не їде на "Євробачення" у Києві: реакція соцмереж

Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму, чим порушила українське законодавство, оскільки в'їхала на територію Криму з порушенням встановленого порядку Україною.

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Користувачі соцмереж по-різному відреагували на заборону. Деякі вважають, що в умовах війни з Росією таке рішення було правильним, а інші думають, що це лише дає привід Росії говорити про Україну.

#СамойловаПерсонаНонГрата

Перед законом всі рівні!І Пореченков, і Кобзон, і Самойлова pic.twitter.com/YHO0c6G24W — Леся Українка (@QBVgp9SkFAYkzDt) March 13, 2017

Окупантам не місце на Євробаченні ! #СамойловаПерсонаНонГрата — nazar vavryk (@vavryk7) March 13, 2017

Не потрібно робити #СамойловаПерсонаНонГрата Самойлову потрібно пустити в Україну притягнув до відповідальності і кинувши її за ґрати. — Morgan Freeman (@_Alexx0112) March 13, 2017

@ru_rbc Закон є закон , крим Український по всім міжнародним законам а Росія анексувала його Самойлова незаконно перетнула кордон — UshkevichM (@MiroslavUsh) March 22, 2017

"#меняневзяли на Євробачення через СБУ" могла б написати Юлія Самойлова. — Vitalij (@saratov_owl) March 22, 2017

Мабуть, тепер буде альтернативне Євробачення, де виступить Самойлова. А потім порівняють з результатами основного Євро. — Meter13 (@meter13) March 22, 2017

Була Самойлова в Криму, чи ні...яка різниця? Як взагалі може співати у нас в Києві представник окупанта і виборювати перемогу своїй країні? — УкраїнськаОсінь (@MirZnami) March 22, 2017

У той же час у Кремлі заявляли, що не будуть змінювати російського учасника Євробачення-2017 в Києві, якщо Юлію Самойлову не пустять в Україну. Крім того, в Росії пригрозили бойкотувати всі наступні конкурси "Євробачення" через Самойлову.

Представник України на Євробаченні-2017, фронтмен групи О. Torvald Женя Галич назвав майбутній виступ представниці Росії на " Євробаченні-2017 "абсолютно геніальним ходом спецслужби Російської Федерації".

У той же час, депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Йосип Кобзон заявив, що "конкурс давно перестав бути творчим".

"Нічого не робити. Плювати на них триста разів, що ще зробиш", - заявив він, передає ТАСС, коментуючи заборону Самойловій на в'їзд до України.