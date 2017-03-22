Самойлова не їде на "Євробачення" у Києві: реакція соцмереж

16:46, 22 березня 2017
Курйози
4487

Сьогодні в СБУ повідомили, що відомство заборонило в'їзд до України учасниці "Євробачення-2017" від Росії Юлії Самойловій на три роки.

Самойлова раніше назвала

Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму, чим порушила українське законодавство, оскільки в'їхала на територію Криму з порушенням встановленого порядку Україною.

Читайте такожМЗС Росії відреагувало на заборону в'їзду Самойловій до України

Користувачі соцмереж по-різному відреагували на заборону. Деякі вважають, що в умовах війни з Росією таке рішення було правильним, а інші думають, що це лише дає привід Росії говорити про Україну.

У той же час у Кремлі заявляли, що не будуть змінювати російського учасника Євробачення-2017 в Києві, якщо Юлію Самойлову не пустять в Україну. Крім того, в Росії пригрозили бойкотувати всі наступні конкурси "Євробачення" через Самойлову.

Представник України на Євробаченні-2017, фронтмен групи О. Torvald Женя Галич назвав майбутній виступ представниці Росії на " Євробаченні-2017 "абсолютно геніальним ходом спецслужби Російської Федерації".

У той же час, депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Йосип Кобзон заявив, що "конкурс давно перестав бути творчим".

"Нічого не робити. Плювати на них триста разів, що ще зробиш", - заявив він, передає ТАСС, коментуючи заборону Самойловій на в'їзд до України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Євробачення-2017 в Україні
Теги: #Росія#Україна#заборона#Євробачення-2017#Самойлова