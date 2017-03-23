У Путіна хочуть, щоб Україна переглянула рішення про недопуск Самойлової на Євробачення

У Кремлі хочуть, щоб рішення про недопущення російської виконавиці Юлії Самойлової на Євробачення в Києві було переглянуто, незважаючи на відвідування нею анексованого Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Безумовно, рішення української сторони серйозним чином девальвує майбутній конкурс, напевно, це завдає удару по престижу Євробачення. Ми знаємо, що представники Євробачення висловили жаль у зв'язку з цим рішенням. Ми також вважаємо це рішення надзвичайно невдалим і, насправді, ми, звичайно, чекали, що це рішення до конкурсу буде переглянуто, і російська учасниця зможе взяти участь в цьому конкурсі", - сказав Пєсков.

Він наголосив, що заборона введена не організаторами Євробачення, а владою України.

"Тут, безумовно, у цій історії є емоційна і морально-етична сторона, і фактологічна. Фактологічна чітко свідчить, що підривається авторитет цього конкурсу", - сказав він.

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"Що стосується самої української сторони, то повторюю, що рішення, з нашої точки зору, абсолютно несправедливе, воно невдале, і ми все ж таки сподіваємося, що воно буде переглянуто", - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" на території окупованого Росією Криму, куди в'їхала з порушенням встановленого Україною порядку, чим й порушила українське законодавство.

Як зазначила голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, будь-які винятки стосовно російської співачки поставили б під сумнів принцип рівності людей перед законом, оскільки нею скоєно злочин, передбачений ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

На переконання депутата, рішення СБУ про заборону Самойловій у в'їзді цілком правомірно і гуманно, оскільки дозволяє їй уникнути арешту і обґрунтованого кримінального переслідування за вчинення дій, які визначаються чинним законодавством України.