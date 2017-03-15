Представниця Росії на Євробаченні-2017 розповіла про гастролі в окупованому Криму

Представниця Росії на Євробаченні-2017 Юлія Самойлова розповіла про гастролі в окупованому Криму.

"Я виступала в Керчі — так само, як і в будь-якому іншому місті, адже я вже багато де співала. Не пам'ятаю точно, що це був за концерт. По-моєму, на якусь спортивну тему. Звичайний концерт, все було гаразд, не знаю, що так всіх зачепило це взагалі", - заявила вона в інтерв'ю Медузі.

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За словами Самойлової, для неї це була досить типова поїздка, "все було чудово". Також представниця РФ на пісенному конкурсі стверджує, що не знала тоді, що порушує закон про територіальну цілісність України.

"Я їхала туди так само, як в будь-яке інше місто. Чисто заспівати, порадувати людей, зарядитися новими емоціями. Може, якось мені скажуть: «Ой, навіщо ти їздила в Перм, ти така погана!» Я не знаю, це якось все дуже дивно. Це не вкладається у мене в голові", - розповіла Самойлова.

Також вона додала, що СБУ ще їй не дзвонила щодо гастролей в окупованому Криму: "ніхто не дзвонив, нічого не питав".

Як повідомляв УНІАН, 13 березня керівник Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олена Гітлянська заявила, що спецслужба прийме зважене рішення про в'їзд на територію України Самойлової.

За даними ЗМІ, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили в Кремлі.