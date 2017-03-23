"Ну і слава тобі господи, а що з ним ще робити?": теща Вороненкова прокоментувала його вбивство

14:48, 23 березня 2017
Суспільство
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Людмила Максакова своєрідно відреагувала на повідомлення про смерть Вороненкова.

Людмила Максакова не засмутилася через вбивства Вороненкова / twitter.com/radiosvoboda

Мати Марії Максакової Людмила прокоментувала інформацію про вбивство чоловіка її доньки екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

"Ну і слава тобі господи, а що з ним ще робити? Слава господи, що, зрештою, людину, яка так падлючила, вбили", — сказала вона в коментарі пропагандистському російському сайту Life.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час стрілянини в центрі Києва був убитий колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков, який раніше втік з РФ в Україну й давав свідчення у справі екс-президента Віктора Януковича.

Як повідомляли ЗМІ, дружина Вороненкова Максакова знепритомніла на місці його вбивства.

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Теги: #вбивство#Вороненков#теща