"Ну і слава тобі господи, а що з ним ще робити?": теща Вороненкова прокоментувала його вбивство
14:48, 23 березня 2017Суспільство
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Людмила Максакова своєрідно відреагувала на повідомлення про смерть Вороненкова.
Людмила Максакова не засмутилася через вбивства Вороненкова / twitter.com/radiosvoboda
Мати Марії Максакової Людмила прокоментувала інформацію про вбивство чоловіка її доньки екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
"Ну і слава тобі господи, а що з ним ще робити? Слава господи, що, зрештою, людину, яка так падлючила, вбили", — сказала вона в коментарі пропагандистському російському сайту Life.
Раніше УНІАН повідомляв, що під час стрілянини в центрі Києва був убитий колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков, який раніше втік з РФ в Україну й давав свідчення у справі екс-президента Віктора Януковича.
Як повідомляли ЗМІ, дружина Вороненкова Максакова знепритомніла на місці його вбивства.
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