"Ну і слава тобі господи, а що з ним ще робити?": теща Вороненкова прокоментувала його вбивство

Мати Марії Максакової Людмила прокоментувала інформацію про вбивство чоловіка її доньки екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

"Ну і слава тобі господи, а що з ним ще робити? Слава господи, що, зрештою, людину, яка так падлючила, вбили", — сказала вона в коментарі пропагандистському російському сайту Life.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час стрілянини в центрі Києва був убитий колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков, який раніше втік з РФ в Україну й давав свідчення у справі екс-президента Віктора Януковича.

Як повідомляли ЗМІ, дружина Вороненкова Максакова знепритомніла на місці його вбивства.