Дружина Вороненкова знепритомніла на місці його вбивства - ЗМІ

На місце вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова прибула його дружина Марія Максакова.

Як передає кореспондент УНІАН, вона підбігла до тіла свого чоловіка, застреленого біля готелю “Прем'єр-Палац” в центрі Києва.

Вдова Вороненкова покинула в сопровождении охраны отель в Киеве, где был убит экс-депутатhttps://t.co/i10SspEgYmpic.twitter.com/2FoiVhhiKB — РИА Новости (@rianru) March 23, 2017

Як повідомляє "Медіазона", Максакова знепритомніла на місці вбивства чоловіка. Наразі дружина Вороненкова й генпрокурор України Юрій Луценко перебувають у готелі "Прем'єр-палац". На місці вбивства тривають слідчі дії, працюють поліцейські й співробітники СБУ.

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Після цього Максакова поспілкувалася з представниками правоохоронних органів та увійшла в будівлі готелю.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року у Києві сталася стрілянина біля готелю у центрі міста "Прем'єр-палац", що розташований на розі бульвару Шевченка та вулиці Пушкінської.

Пізніше стало відомо, що під час цієї стрілянини був убитий колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков, який раніше втік з РФ до України і давав свідчення у справі екс-президента Віктора Януковича.

Вороненков був убитий, коли йшов на зустріч з колишнім депутатом Держдуми Іллєю Пономарьовим, який у 2014 році єдиний голосував проти анексії Криму.