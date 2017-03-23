Показова страта: соцмережі відреагували на вбивство Вороненкова у Києві

У середмісті Києва сьогодні був вбитий екс-депутат російської Держдуми Денис Вороненков. Крім того, в результаті стрілянини поранення отримали ще двоє осіб.

Президент України Петро Порошенко провів нараду із силовиками щодо вбивства екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова.

Поліція ще встановлює особу кілера, який вбив екс-депутата.

“Особу ще встановлюємо”, - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, додавши, “Враховуючи діяльність потерпілого, його особисті зв’язки, наша перша версія — це замовне вбивство, пов’язане з його діяльністю».

На вбивство російського політика в Україні вже відреагували користувачі соцмереж. Дехто вважає, що вбивство Вороненкова – це замітання слідів та показів у справі Януковича.

#вороненков Побачити Київ і померти — Старий Східняк (@StaruyShidnyak) 23 марта 2017 г.

Для семьи киллера, убившего #Вороненков-а, уже готов особняк в тихом уголке "Рублёвки"?! Рядом с #Януковощ-ем... — Sergey Gantimurov (@Sergey_Sergey_G) 23 марта 2017 г.

Нагадаємо, Вороненков кілька місяців тому переїхав в Україну разом із дружиною, також екс-депутатом нижньої палати російського парламенту Марією Максаковою.

Слідчий комітет РФ висунув йому заочне обвинувачення та оголосив у федеральний розшук. Вороненкову заочно інкримінують організацію особливо великого шахрайства - рейдерське захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви. Кримінальну справу стосовно Вороненкова було порушено в жовтні 2011 року.

Незабаром він заочно може бути заарештований і оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Проте в Інтерполі можуть вважати таке переслідування політично мотивованим. В інтерв'ю одному з українських ЗМІ Вороненков порівняв Росію з нацистською Німеччиною і назвав помилкою окупацію Криму.