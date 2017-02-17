"Хто не проголосує, той від Держдуми не відійде": російський екс-депутат розповів, як в України відбирали Крим

Про це розповів екс-депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, що переїхав в Україну, передає Обозреватель.

"Те голосування несло в собі небезпеку для життя та особистої свободи. Причому багатьом говорили, що хто не проголосує, той від Держдуми на 50 метрів не зможе відійти. Мій колега Ілля Пономарьов (екс-депутат Держдуми - Ред.) вже тоді перебував у конфронтації з владою, перебував у жорсткій опозиції. Він був досить публічною людиною не тільки в Росії, але й Україні. З ним не можна було вчинити так, щоб він просто зник і все. А скажіть, хто б згадав Дениса Вороненкова? Я прекрасно розумів ті ризики, які є для мене і, в першу чергу, не для мене особисто, а для моєї сім'ї, для моїх дітей",— розповів Вороненков.

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Як повідомляв УНІАН, раніше слідчий комітет Російської Федерації висунув заочне звинувачення екс-депутатові Державної думи РФ від фракції КПРФ Денису Вороненкову й оголосив його у федеральний розшук.

Раніше Вороненков заявляв, що рішення про анексію приймала одна людина. На питання журналіста, чи був проти анексії в березні 2014 року Владислав Сурков, екс-депутат Держдуми відповів, що він «категорично проти».