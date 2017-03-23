Вбивця Вороненкова не зміг би дати свідчень, навіть якщо б вижив - лікар

20:12, 23 березня 2017
Суспільство
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"Він би не зміг бути повноцінною людиною, тому що мозок не працював би", - прокоментував головний лікар 17-ї лікарні Микола Дьомін.

Кілер помер на операційному столі

Кілеру провели чотири операції – на животі, грудній клітці, на стегні і черепі. Він отримав наскрізне поранення в голову, ногу, грудну клітину і хребет. Про це повідомляє ТСН.

"Бригада хірургів з 16 осіб не змогла врятувати потерпілого, наступила зупинка серця. Ми відкрили головний мозок – пульсації не було. Тобто навіть якщо б він вижив, то він би не зміг бути повноцінною людиною, тому що мозок не працював би", - прокоментував головний лікар 17-ї лікарні Микола Дьомін.

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З 17-ї лікарні, де оперували пораненого кілера, вже зняли патрулі і конвої поліції. За даними ЗМІ, у кілера під час операції 10 разів зупинялося серце.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 березня, в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що у кілера, який застрелив Вороненкова, було при собі службове посвідчення, правоохоронці перевіряли його справжність.

На даний момент відомо, що особа вбивці Вороненкова встановлена, це громадянин України.

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Теги: #лікар#вбивця#операція#Вороненков#кілер