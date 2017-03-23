Росія відмовилась від дистанційного виступу Самойлової на Євробаченні
У РФ вважають, що дистанційний виступ суперечить змісту конкурсу.
Російська Федерації відхилила пропозицію Європейської мовної спілки про організацію дистанційного виступу на "Євробаченні-2017" російської учасниці Юлії Самойлової, якій СБУ заборонила в'їзд в Україну. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Першого каналу, повідомляє Meduza.
У РФ вважають пропозицію організаторів Євробачення такою, що суперечить змісту конкурсу.
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"Ми вважаємо дивною пропозицію дистанційної участі і відмовляємося від нього, оскільки воно, безумовно, суперечить самому змісту заходу, неухильним правилом якого є виступ в живому ефірі на сцені "Євробачення", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН раніше, Учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій заборонили в’їзд в Україну.
"Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на три роки", - повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.
Пізніше організатор конкурсу "Євробачення" Європейський мовний союз запропонував Першому каналу Росії організувати пряму трансляцію виступу співачки Юлії Самойлової для демонстрації на конкурсі.