Росія відмовилась від дистанційного виступу Самойлової на Євробаченні

Російська Федерації відхилила пропозицію Європейської мовної спілки про організацію дистанційного виступу на "Євробаченні-2017" російської учасниці Юлії Самойлової, якій СБУ заборонила в'їзд в Україну. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Першого каналу, повідомляє Meduza.

У РФ вважають пропозицію організаторів Євробачення такою, що суперечить змісту конкурсу.

Читайте такожВіце-прем'єр: Трансляція виступу Самойлової українськими каналами - це порушення закону

"Ми вважаємо дивною пропозицію дистанційної участі і відмовляємося від нього, оскільки воно, безумовно, суперечить самому змісту заходу, неухильним правилом якого є виступ в живому ефірі на сцені "Євробачення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, Учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій заборонили в’їзд в Україну.

"Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на три роки", - повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

Пізніше організатор конкурсу "Євробачення" Європейський мовний союз запропонував Першому каналу Росії організувати пряму трансляцію виступу співачки Юлії Самойлової для демонстрації на конкурсі.