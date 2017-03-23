Євробачення-2017: організатори конкурсу пропонують транслювати виступ Самойлової з Росії

Організатор конкурсу "Євробачення" Європейський мовний союз запропонував Першому каналу Росії організувати пряму трансляцію виступу співачки Юлії Самойлової для демонстрації на конкурсі. Про це повідомляє прес-служба організації.

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"Беручи до уваги, що заборона на в'їзд може залишитися в силі, і в цілях збереження неполітичного характеру пісенного конкурсу "Євробачення", європейський мовний Союз зробив безпрецедентний крок, запропонувавши Першому каналу Росії можливість транслювати виступ Юлії Самойлової у 2 півфіналі конкурсу в прямому ефірі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" на території окупованого Росією Криму, куди в'їхала з порушенням встановленого порядку Україною, чим, відповідно, порушила українське законодавство.

Як зазначила голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, будь-які виключення щодо російської співачки поставили б під сумнів принцип рівності людей перед законом, оскільки нею скоєно злочин, передбачений ст. 332-1 Кримінального кодексу України. На переконання депутата, рішення СБУ про заборону Самойлової в'їзду цілком правомірне і гуманне, оскільки дозволяє їй уникнути арешту і обґрунтованого кримінального переслідування за вчинення дій, які визначаються чинним законодавством України.