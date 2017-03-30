СБУ пропонує гроші за корисну інформацію про обстріл польського консульства у Луцьку

СБУ закликала українців, які мають корисну для слідства інформацію за фактом вибуху 29 березня у приміщенні Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку повідомити її правоохоронцям за винагороду. Про це йдеться на у повідомленні на сайті відомства.

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"СБУ пропонує гарантовану винагороду у розмірі 25 тисяч гривень за достовірні дані, що посприяють у розкритті резонансного злочину", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух.

В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає. У СБУ розглядають кілька версій інциденту, в тому числі теракт.

"Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації, почерк якої видно здалека", - заявили у відомстві.

Президент України доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства. Також глава держави доручив посилити охорону іноземних дипломатичних установ для запобігання можливим провокаціям.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.