Усі польські консульства в Україні будуть закриті, поки їх не забезпечать ефективною охороною - посол

Генеральні консульства Республіки Польща запрацюють у звичному режимі на території України після того, як їм забезпечать ефективну охорону. Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає 112 Україна.

"Я мав розмову з держсекретарем у міністерстві закордонних справ (Польщі) і заступником міністра. Польська сторона висловила досить серйозне занепокоєння цією ситуацією (обстріл консульства у Луцьку, - ред.), вони переймаються за своїх співробітників, громадян Польщі, які працюють в українських дипломатичних установах, й очікують, що швидко буде проведено розслідування. Це розслідування розпочалося одразу після цього інциденту. Вони очікують на забезпечення ефективної охорони і вирішили, що до того часу, поки таку ефективну охорону не буде надано, польські консульські установи не прийматимуть відвідувачів, побоюючись чергових можливих терористичних актів", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративної будівлі Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. В СБУ заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв в результаті вибуху немає. Відкрито кримінальне провадження за статтею «теракт».