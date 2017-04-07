В Україні активізувались інтернет-тролі, які поширюють мережею міфи про безвіз - ЄС

Прес-аташе представництва Європейського Союзу в Україні Давід Стулік заявляє про активність інтернет-тролів, які поширюють в Україні міфи про безвіз та анонсує запуск інформаційної кампанії з їх розвінчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Стулік повідомив під час прес-конференції в Києві.

«Ми спочатку подивимося, як усе працює. Як будуть певні негаразди, то вони будуть обговорюватися на двосторонньому рівні, але не треба заходити вперед, що все може бути погано, що будуть зловживати цим безвізовим режимом. Краще думати зараз про те, щоби зробити так, щоби такого не відбулося», - заявив він.

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«Ми запускаємо інформаційну кампанію, щоб роз’яснювати українським громадянам, що є таке цей безвізовий режим, які несе користі, які певні обмеження, щоб розвіяти певні міфи», - додав Стулік.

«Вчора я здивувався, коли читав різні пости в соціальних мережах, відбулися якісь самотортури або було запущено багато міфів. Якщо подивитись на те, звідки йшли ці міфи, ці дезінформаційні месседжі – то вони йшли в соцмережах з так званих тролерських анонімних акаунтів, в основному, російською мовою», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта).

Після публікації законодавчого акту в Офіційному журналі ЄС, який набуде чинності через 20 днів після оприлюдення, українці - власники біометричного паспорту матимуть змогу подорожувати до ЄС без віз на 90 днів у будь-який 180-денний період.

Вони зможуть це робити у туристичних або службово-ділових цілях, аби відвідати родичів чи друзів; однак українські громадяни не матимуть права на працевлаштування у Євросоюзі.

Ця норма поширюється на усі країни-члени ЄС, а також на Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Не стосується вона лише Ірландії та Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.