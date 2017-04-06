Клімкін про голосування у ЄП: міцно тисну руку тим, хто "за" безвіз для України

Міністерство закордонних справ України вітає рішення Європарламенту та очікує на запровадження безвізового режиму для України влітку.

Зокрема, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму мікроблозі в Twitter зазначив: «Міцно тисну руку тим, хто "за" безвіз для України. Вони за спільне європейське майбутнє. "Ні" хай залишається на совісті тих, хто проти Європи».

У свою чергу речниця МЗС України Мар’яна Беца у Twitter висловила сподівання, що безвізовий режим з боку ЄС для громадян України запрацює влітку: «Важливе рішення Європарламенту. Дуже хочемо, щоб літо було вже безвізовим для громадян України», - заявила вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

«За» проголосував 521 депутат ЄП, «проти» - 75, утримались 36.

Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта) з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації.