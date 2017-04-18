Ймовірного спільника кілера Вороненкова затримували перед вбивством - журналіст

Ймовірного спільника Павла Паршова, вбивці екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, правоохоронці затримували за 8 днів до вбивства політика за зберігання зброї, але відпустили. Про це пише журналістка Олена Лунькова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, можливий напарник Паршова - Ярослав Левенець (саме з ним вбивця Вороненкова зняв житло в Києві за три дні до злочину) - за 8 днів до вбивства був затриманий на вокзалі Києва.

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Затриманий він був за зберігання зброї у комірці на вокзалі. Як пише Лунькова, 13 березня під час інкасації скриньок з перевищеним терміном зберігання знайшли рюкзак, в якому виявили біноклі, револьвер (7 набоїв калібру 7,62) і пістолет без номерів (6 набоїв калібру 5,45 мм), а також глушник і сірі спортивні штани.

По ці речі й прийшов Левенець. Лунькова зазначає, що за його словами, він привіз зброю з АТО для самозахисту.

"Його дійсно затримали, але вже через кілька годин відпустили. І лише в день вбивства Вороненкова (23.03.2017) йому повідомили про підозру у статті 263 "незаконне поводження зі зброєю". І вже наступного дня оголосили в розшук", - пише Лунькова.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва внаслідок стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець і кілер отримали поранення. Незабаром вбивця помер на операційному столі.

Ймовірний спільник вбивці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Ярослав Левенець вже оголошений в розшук.