МВС оголосило ймовірного спільника вбивці Вороненкова в розшук

12:50, 28 березня 2017
Політика
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Левенця оголосили в розшук.

Левенець - ймовірний спільник вбивці Вороненкова / Скріншот

Ймовірний спільник вбивці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Ярослав Левенець оголошений у розшук. Про це свідчить анкета на сайті МВС, оновлена 28 березня о 12:12.

Раніше журналістка Олена Лунькова повідомила, що вбивця екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова приїхав до Києва не один. За її словами, з кілером був ще один екс-представник донецької команди" Ярослав Левенець, позивний "Хантер".

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Як повідомили у "Правому секторі", ймовірного спільника кілера Вороненкова Левенця забрали на допит після вбивства, потім він зник.

Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва внаслідок стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець та кілер отримали поранення. Незабаром вбивця Вороненкова помер на операційному столі.

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Теги: #вбивство#розшук#Вороненков