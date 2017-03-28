МВС оголосило ймовірного спільника вбивці Вороненкова в розшук

Ймовірний спільник вбивці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Ярослав Левенець оголошений у розшук. Про це свідчить анкета на сайті МВС, оновлена 28 березня о 12:12.

Раніше журналістка Олена Лунькова повідомила, що вбивця екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова приїхав до Києва не один. За її словами, з кілером був ще один екс-представник донецької команди" Ярослав Левенець, позивний "Хантер".

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Як повідомили у "Правому секторі", ймовірного спільника кілера Вороненкова Левенця забрали на допит після вбивства, потім він зник.

Нагадаємо, 23 березня в центрі Києва внаслідок стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець та кілер отримали поранення. Незабаром вбивця Вороненкова помер на операційному столі.