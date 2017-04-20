У Львові сталася потрійна ДТП (фото)

У Львові сьогодні сталася потрійна ДТП. Про це повідомляє 032.ua з посиланням на прес-службу патрульної поліції Львова.

"Не розминулися автомобілі "Toyota RAV4", "Ваз 2107" та "Hyundai Accent". Внаслідок ДТП, на щастя, ніхто не постраждав. На на водія автівки "Hyundai Accent" патрульні поліцейські склали протокол за 124 статтею (п.12.1, 13.1) КНУАп, за недотримання безпечної дистанції", - сказано у повідомленні.

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