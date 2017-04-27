Щодо нібито прольоту безпілотника над Балаклією проведуть ще одну експертизу - журналіст

За обставинами прольоту літального апарата над арсеналом у Балаклії буде призначена ще одна експертиза. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

Крім того, експеримент військових про неможливість прольоту безпілотника над Балаклією 23 березня співробітники "Украероруху" однозначно спростовують.

"То два рішення, які суперечать одне одному. Цивільні локатори зафіксували в ту ніч зарубки на екрані радара, і більше того - одразу ж передали цю інформацію у війська ППО", - йдеться у його повідомленні.

За словами Бутусова, тепер буде проведена третя експертиза, яка звірить між собою дані військових і цивільних радарів. Крім того, одночасно буде дана оцінка діям трьох радіотехнічних рота ППО в цьому регіоні, справності техніки і порядку несення служби.

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Журналіст назвав версії, які розглядає слідство:

1. Комбінована диверсія із застосуванням авіанавідників й ударних безпілотників дальньої дії.

2. Диверсія - закладка на самій базі, проникнення диверсантів або вербування персоналу.

3. Навмисний підрив боєприпасів з метою приховування ймовірних розкрадань.

Також у ході розслідування вивчаються дії керівництва ЗСУ щодо виконання рішень про посилення безпеки арсеналів, прийнятих керівництвом країни після вибухів складу в Сватовому та першої атаки безпілотників на Балаклію в 2015-му.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня на складі Міноборони в місті Балаклія Харківської області почали вибухати боєприпаси і виникла пожежа.

Через небезпеку були евакуйовані близько 20 тисяч осіб. В результаті розривів снарядів загинула жінка, ще кілька осіб отримали поранення. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чути гул безпілотника, потім почалися вибухи.