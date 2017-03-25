У Балаклії загасили майже всі осередки тління

Військові пожежники протягом дня у суботу загасили 10 із 12 осередків тління на території 65-го арсеналу у Балаклії Харківської області, де сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський на вечірньому засіданні координаційного штабу з ліквідації наслідків пожежі, повідомляє прес-служба Міноборони.

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«Військові пожежники добре працюють, і ситуація покращується. Паралельно ми нарощуємо сили і засоби інженерних військ, аби прискорити процес остаточної ліквідації всіх наслідків надзвичайної події. Постійно ведеться повітряна розвідка», - додав він.

Заступник міністра додав, що для особового складу, який залучено до ліквідації наслідків надзвичайної події, створено необхідні побутові умови, забезпечено харчування.

Як повідомляв УНІАН, уночі 23 березня вБалаклії загорівся та детонував військовий арсенал. Внаслідок вибухів загинула одна жінка, ще кілька людей отримали поранення.

З Балаклії та прилеглих сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

24 березня пожежу погасили. Станом на 13 год 25 березня спостерігалися одиночні вибухи боєприпасів різної інтенсивності, ліквідовано 19 пожеж.