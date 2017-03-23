Перед початком вибухів на складі боєприпасів під Харковом чули гул безпілотника – Матіос

Серед версій виникнення пожежі та подальших вибухів на складі боєприпасів у Балаклії Харківської області розглядається службове недбальство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Також він наголосив, що основною версією залишається диверсія.

Як сказав Матіос, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чутно гул безпілотника, потім почалися вибухи.

"За допитами осіб добового наряду, яких вдалось на цей час процесуально допитати, перед вибухом спостерігався гул літального апарата, схожий на політ БПЛА, після чого у двох місцях одного з майданчиків відбулися вибухи", - сказав головний військовий прокурор.

За словами Матіоса, “у ніч проти 23 березня приблизно о 2-й годині 45 хвилин на технічній території арсеналу військової частини А1352 на відкритих майданчиках зберігання складів ракетно-артилерійського озброєння виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Загальна територія складів - 368 га, там зберігається близько 125 тис. тонн боєприпасів”, - розповів Матіос.

Він зауважив, що на даний момент якихось даних про постраждалих цивільних або військових немає.

Матіос наголосив, що гасіння пожежі не проводиться через те, що тривають вибухи боєприпасів.

Також він повідомив, що на місці події працює комісія, очолювана заступником міністра оборони Ігорем Павловським.

Як додав Матіос, на місце події вирушила група слідчих та прокурорів Головної військової прокуратури, Головного слідчого управління СБУ для організації та розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за статтею 113 Кримінального кодексу (диверсія).

Окрім того, заявив Матіос, військова прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 ККУ (недбале ставлення військовослужбової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах особливого періоду).

За словами Матіоса, на даний час проведено евакуацію особового складу військової частини і триває евакуація жителів Вербівки, Яковенкового та передмістя Балаклії.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Евакуйовано майже 20 тис. жителів довколишніх населених пунктів. У 50-кілометровій зоні закрито повітряний простір для всіх літальних апаратів. Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.