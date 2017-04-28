Сьогодні минає 70 років від початку антиукраїнської акції "Вісла"

Сьогодні, 28 квітня, 70-та річниця початку депортації українців зі Східної Польщі, яка отримала назву операція «Вісла». Упродовж квітня-серпня 1947 року з Надсяння, Підляшшя, Холмщини, Лемківщини депортовано від 137 до 150 тисяч українців, а за деякими даними – до 180 тисяч. Експерти називають операцію «Вісла» етнічною чисткою, або ж геноцидом «польських українців» з боку Москви, і порівнюють з депортаціями татар та інших народів, які жили в Криму. А дехто проводить паралелі з етнічними чистками Сталіна і діями нинішньої влади Росії в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

За даними Українського інституту національної пам’яті, вигнання нацистів з Центрально-Східної Європи у 1944-1945 роках супроводжувало встановлення у цьому регіоні комуністичної влади або ж прокремлівських урядів. Місцеві комуністи задля «упокорення» населення проводили масштабні репресії, одним з інструментів яких стали масові депортації.

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Операція «Вісла» розпочалася о 4 годині ранку 28 квітня 1947 року. У ній були задіяні сім дивізій Війська Польського, дивізія Корпусу внутрішньої безпеки, три окремих полки (піхотний, автомобільний і саперний). До операції були також підключені сотні співробітників міліції, служби безпеки та добровільного резерву міліції. Загальна кількість «силовиків» склала близько 20 тисяч осіб. В цей же час відділи НКВС і чехословацької армії заблокували східні і південні кордони Польщі від Бреста до Нового Сончу. Безпосереднє командування операцією здійснював міністр оборони Польщі маршал Міхал Ролі-Жимерський.

Звісно, що переселення і масові репресивні акції польського уряду щодо українського населення викликали закономірну протидію національно-патріотичних сил – УПА та ОУН, що являло собою серйозну загрозу для існуючого тоталітарного режиму в Польщі. У цих умовах польська влада, продовжуючи свою антиукраїнську політику, вирішила цілком виселити українське населення з його етнічних земель і розселити по всій Польщі.

Формальним приводом до початку операції «Вісла» стала загибель 28 березня 1947 року у бою із загоном УПА заступника міністра оборони Польщі генерала Кароля Сверчевського. Того ж дня на нараді політбюро Польщі було ухвалене рішення про повну депортацію українського населення у новостворені на колишніх німецьких землях воєводства. Вже до кінця 1947 року було переселено близько 150 тис. чоловік, посаджено в концтабір Явотно 3936 чоловік, убито 655 чоловік, арештовано 1466 членів українського національного підпілля.

Одночасно разом із польською «Віслою» до осені 1947 року у Чехословаччині проходила «Акція Б» - перехоплення чехословацькими збройними силами і службою безпеки загонів УПА, які намагалися прорватися з Польщі до американської зони окупації в Австрії.

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На початку осені 1947 року Роман Шухевич розпустив структури УПА та ОУН у Польщі.

Проте, це було ще не все. У 1951 році на Львівщині в районі Белза було скориговано польсько-радянський кордон, і полякам міста довелося переселятися до Польщі, а сам Белз заселено українцями.

Лише 3 серпня 1990 року парламент Польщі засудив насильницьке переселення українців. А у 2007 році президентами Польщі і України операція «Вісла» була засуджена як така, що відбулась з порушенням прав людини.

27 квітня 2017 року у мережу виклали документи про депортацію українців комуністами Польщі. У Львові обласна рада 28 квітня оголосила днем жалоби з нагоди 70-ї річниці депортації українців, здійсненої комуністичною владою Польщі.

Загалом, понад 700 тисяч українців позбавили домівок і права жити на рідній землі комуністичні режими Польщі та СРСР.

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович наголошував, що спроби виправдати акцію "Вісла" є небезпечними, бо можуть стати прецедентом для переоцінки інших злочинів комунізму

"Під час проведення акції владні підрозділи вдавалися до насильства, навмисно були спалені українські житла, зруйновані церкви, українські цвинтарі. Все це дає підстави говорити про те, що акція "Вісла" була одним із масштабних злочинів комуністичного тоталітарного режиму. Депортація українців з метою їх цілковитої національної асиміляції абсолютно співмірна з аналогічними діями радянського керівництва по відношенню до народів Криму, Кавказу і Балтії. Такі самі депортації були вчинені радянським керівництвом у ході Другої світової війни чи в перші повоєнні роки", - зауважив він.

Об’єднання українців Польщі підготувало низку заходів з нагоди 70-річчя операції «Вісла». Вони відбуватимуться протягом найближчих вихідних у місті Перемишль. Значну частину коштів, необхідних на проведення заходів, подарували небайдужі поляки.