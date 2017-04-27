У МЗС назвали провокацією демонтаж пам'ятника воїнам УПА біля Перемишля

У Києві обурені діями щодо українського пам'ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля. Їх назвали провокацією у переддень вшанування 70-х роковин злочинної акції Вісла, йдеться у коментарі МЗС України.

У зв'язку з цим Україна звернеться до польської сторони щодо офіційних роз'яснень й узгодить подальші кроки з легалізації усіх місць поховань як на території Польщі, так і польських в Україні.

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У МЗС нагадали, що належна опіка пам’ятників на державному рівні має забезпечуватися відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам'яті 1994 року.

"Вже домовлено про проведення найближчими днями у Варшаві двосторонніх консультацій за участю керівництва Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли ЗМІ, 26 квітня у Польщі націоналісти розібрали пам’ятник воїнам УПА у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві Польщі, який до цього вже паплюжили вандали. Пам’ятник був споруджений на місцевому цвинтарі 23 роки тому. За повідомленнями польського сайту Portalprzemyski, пам’ятник демонтували члени польських націоналістичних організацій за дозволом місцевої влади як "нелегально встановлений".