Спроби виправдати акцію "Вісла" аморальні і можуть сприяти переоцінці злочинів комунізму - В'ятрович

Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович наголошує, що спроби виправдати акцію "Вісла" є небезпечними, бо можуть стати прецедентом для переоцінки інших злочинів комунізму. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу "Акція "Вісла" - злочин польського комуністичного режиму".

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В'ятрович зазначив, що загалом за три місяці проведення акції "Вісла" було переселено близько 150 тисяч українців. "Під час проведення акції владні підрозділи вдавалися до насильства, навмисно були спалені українські житла, зруйновані церкви, українські цвинтарі", - зауважив він.

Крім того, 3936 українців було ув'язнено у концтаборі Явожно, а 655 було вбито, додав В'ятрович.

Також урядовим декретом, зокрема, було позбавлено українців можливості повернути собі майно.

"Все це дає підстави говорити про те, що акція "Вісла" була одним із масштабних злочинів комуністичного тоталітарного режиму. Депортація українців з метою їх цілковитої національної асиміляції абсолютно співмірна з аналогічними діями радянського керівництва по відношенню до народів Криму, Кавказу і Балтії. Такі самі депортації були вчинені радянським керівництвом у ході Другої світової війни чи в перші повоєнні роки", - сказав В'ятрович.

Водночас він наголосив, що "цей злочин досі не отримав правової оцінки", і зауважив, що "є лише заява польського Сенату, в якій немає правової оцінки цього злочину".

"Певен, що у такій правовій оцінці зацікавлені як українці, так і поляки, які нині намагаються долати спадщину комуністичного тоталітарного режиму", - сказав експерт.

В'ятрович підкреслив, що "спроби виправдати акцію "Вісла", які останнім часом, на жаль, озвучуються деякими політичними силами в Польщі, є не лише аморальними по відношенню до жертв цієї акції, - вони є, насправді, небезпечними".

"Адже можуть стати прецедентом для переоцінки інших злочинів комунізму. В цьому, очевидно, зацікавлене нинішнє керівництво Росії, адже реабілітація радянського минулого стала для Кремля ідеологічною платформою для спроб відновити свій вплив у Східній Європі", - сказав В'ятрович.

Нагадаємо, раніше він пропонував скасувати вихідні дні 8 березня, 1 та 9 травня. Вихідним пропонував зробити 8 травня (День пам'яті та примирення, що вшановується синхронно із Європою). 9 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, на його думку, мало залишитись державним святом, але не вихідним днем. 16 лютого у Києві поліція затримала трьох осіб за спробу нападу на В'ятровича.