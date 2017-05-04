Порошенко підписав два закони щодо підвищення соцзахисту військових та членів їхніх сімей

Президент України Петро Порошенко підписав два закони щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Як повідомляє прес-служба глави держави, йдеться про закони «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей» та «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Глава держави підписав відповідні закони в присутності міністра оборони Степана Полторака, начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка та координаторів центрів допомоги учасникам АТО Олексія Ліпіріді та Анни Янчевської.

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Порошенко зазначив, що документи стали результатом величезної роботи за участі Міністерства оборони, Генштабу, волонтерів, депутатів Верховної Ради, завдяки якій розроблена програма щодо підвищення рівня захисту військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей». Законом збільшено одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності для тих, хто брав безпосередню участь в антитерористичній операції.

13 квітня парламент ухвалив закон про внесення зміни до статті 15 закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо надання членам сімей загиблих пільг без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї.