Порошенко анонсував конкурс проекту Меморіалу воїнам АТО

Президент України Петро Порошенко анонсував найближчим часом оголошення на всеукраїнському рівні конкурс проекту Меморіалу українських героїв, які віддали свої життя у боротьбі за незалежність України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на відкритті фотовиставки «Четверте покоління» в Національному музеї історії України в Другій світовій війні сьогодні в Києві.

«Для всього українського суспільства і для мене особисто, як Верховного головнокомандувача, загибель кожного нашого військового – біль і невиправна втрата. Подвиг наших звитяжців, які боронять українську землю від російського агресора, буде жити завжди. Для його увічнення я свого часу і підписав указ про створення Меморіалу українських героїв, які віддали своє життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України», - заявив він.

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«Нещодавно до мене звернулися десятки громадських організацій ветеранів антитерористичної операції, які представили своє бачення Меморіального комплексу. На переконання авторів звернення, Меморіал слід розмістити в історичному місці. Це повинна бути максимально відкрита, велика територія, де люди могли б не тільки покласти квіти або вінки, а й перебувати деякий час, думати, згадувати і осмислювати минуле, сьогодення і дивитися в майбутнє. Я згоден із запропонованими підходами», - зазначив Порошенко.

«Має бути найближчим часом оголошено всеукраїнський конкурс, який за вашою участю і визначить, яким має бути будівля Меморіалу і його наповнення експонатами і артефактами», - сказав він.

За словами Порошенка, найкращим місцем для розміщення цього Меморіалу буде територія Національного музею історії України в Другій світовій війні у Києві.