У Києві відбувається другий півфінал Євробачення-2017 (подію завершено)

У Києві сьогодні, 11 травня, о 22:00 почався другий півфінал конкурсу Євробачення-2017. Цього вечора на сцену пісенного конкурсу вийдуть 18 учасників, з яких 10 отримають змогу вийти на головну сцену Євробачення 13 травня.

Крім того, продюсери конкурсу обіцяють, що цього вечора ведучі Євробачення-2017 співатимуть, гратимуть на музичних інструментах і танцюватимуть.

Читайте такожЄвробачення-2017 в Києві: іноземці поділилися враженнями від конкурсу та міста

Що ж стосується голосування, то голосуватимуть національні журі, глядачі країн-учасниць другого півфіналу, а також дві країни "Великої п’ятірки" – Німеччина й Франція – та країна-господарка цьогорічного конкурсу Україна.

Після оголошення оцінок національних журі речниками кожної країни ведучі озвучують кількість балів, яку отримав кожен конкурсант за результатами глядацького голосування, починаючи з країни, що отримала найменшу кількість балів. Усі оцінки з’являються на екрані в прямому ефірі.

Відтак, сьогодні ввечері на сцену вийдуть Євробачення вийдуть: Тіяна Богічевич - In Too Deep (Сербія), Натан Трент - Running On Air (Австрія), Яна Бурчеська - Dance Alone (Республіка Македонія), Клаудія Феніелло - Breathlessly (Мальта), Ілінка та Алекс Флоря - Yodel It! (Румунія), O'G3NE - Light And Shadown (Нідерланди), Джосі Папай - Origo (Угорщина), Аня - Where I Am (Данія), Брендан Мюррей - Dying To Try (Ірландія), Валентина Монетта та Джіммі Вілсон - Spirit Of The Night (Сан-Марино), Жак Худек - My Friend (Хорватія), JOWST та Олександр Уолманн - Grab The Moment (Норвегія), Timebelle - Apollo (Швейцарія), NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Білорусь), Крістіан Костов - Beautiful Mess (Болгарія), Fusedmarc - Rain Of Revolution (Литва), Койт Тооме та Лаура Пилдвере – Verona (Естонія), IMRI - I Feel Alive (Ізраїль).