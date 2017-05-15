У прокуратурі пояснили, чому суд відпустив пранкера Седюка

Висунене пранкеру Віталію Седюку обвинувачення згідно з Кримінальним кодексом України не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар київської прокуратури Надія Максимець.

" Санкція ч.1 ст 296 КК України не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. У такому разі, застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не виявляється за можливе, бо не передбачено законодавством", - пояснила Максимець.

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Вона також зазначила, що за словами судді, при невиконанні покладених на підозрюваного обов’язків, це може стати підставою для зміни йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу Джамали пранкер Віталій Седюк вибіг на сцену і оголив сідниці. Цю витівку було показано в прямому ефірі фіналу Євробачення-2017. Охорона швидко зреагувала і забрала Седюка зі сцени, після чого, за словами міністра внутрішніх справ, його відвезли до СІЗО.

Сьогодні, 15 травня, Дніпровський суд Києва обрав запобіжний захід пранкеру у вигляді особистого зобов'язання.