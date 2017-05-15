Суд відпустив під особисте зобов'язання Седюка, який оголив сідниці у фіналі Євробачення

Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання пранкеру Віталію Седюку, який оголив сідниці на сцені під час фіналу «Євробачення-2017» 13 травня. Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні слідчий-суддя Дніпровського райсуду, задовільнивши таким чином клопотання прокуратури.

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«Суд ухвалив: обрати Седюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання... Ухвала оскарженню не підлягає», - йдеться у рішенні суду.

Запобіжний захід діятиме до 12 липня.

Суд зобов’язав Седюка не залишати без повідомлення слідчого межі Києва, з’являтися за першим викликом до органів слідства, здати на зберігання паспорти, які дозволяють виїзд за межі України. Також суд попередив Седюка про те, що в разі невиконання покладених на нього обов’язків запобіжний захід йому може бути змінений на жорсткіший.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу Джамали Седюк вибіг на сцену і оголив сідниці. Цю витівку було показано в прямому ефірі фіналу Євробачення-2017. Охорона швидко зреагувала і забрала Седюка зі сцени.

Як повідомляв УНІАН, після скоєння правопорушення відносно Седюка було відкрито кримінальне провадження за ч1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що Седюку загрожує п’ять років позбавлення волі.

«Був затриманий охороною конкурсу, за участю поліції, чинив опір під час затримання. В порядку ст. 208 КПК України затримано на 72 години до суду, який обере йому завтра запобіжний захід за статтею 296 ч.3 (хуліганство з обтяжуючими) - від штрафу до п'яти років позбавлення волі», - повідомив Аваков.

Міністр додав, що таким чином Седюк вирішив реалізувати своє хобі.

«Під час виступу нашої Джамали, з його слів, він вирішив реалізувати своє хобі, бо «неофіційно працює провокуючим журналістом», - зазначив Аваков.