Після вибухового виступу на Євробаченні ONUKA потрапила в європейські чарти iTunes

Ната Жижченко зі своїм проектом ONUKA виступила на сцені "Євробачення" в якості запрошеного гостя. «Megamix» групи та оркестру НАОНІ був одним з найбільш яскравих моментів вечора, пише Karabas Live.

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Останній міні-альбом ONUKA «Vidlik» потрапив в чарти iTunes декількох країн. Великобританія — #26, Швейцарія — #28, Франція — #19, Німеччина — #11.

Великий британський музичний журнал NME написав: «Після дупи і до оголошення переможця виступала електро-фолк група ONUKA. Вони вкрали майже все шоу своїм убивчим міксом традиційного фольку, сурм і серйозних техно-вайбів. 12 очок від нас».

Глядачі, які дивилися трансляцію на «Першому національному», виступ ONUKA не побачили - замість нього показали рекламу.