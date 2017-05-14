5 фактів про володаря кришталевого мікрофона Євробачення-2017 Сальвадора Собрала

Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал повезе кришталевий мікрофон до Португалії. Громадське розкриває 5 основних фактів про музиканта, який тріумфував у Києві.

Сальвадор і сім'я

Сальвадор Вілар Браамкамп Собрал — не звичайний португалець. Він потомок дворянської родини да Сілва, корені якої сягають середини ХVІІ століття. У Сальвадора є сестра Луїза, також співачка. Саме вона написала пісню «Amar pelos dois», яку музикант виконував на Євробаченні. Що цікаво, після оголошення результату, Сальвадор виконав пісню на біс з сестрою.

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Сальвадор і Pop Idol

На батьківщині Сальвадора знають ще з 2009 року, коли він взяв участь у третьому сезоні португальського аналога британського шоу Pop Idol. Щоправда, переможцем він не став, а задовольнився лише сьомим місцем. Його сестра Луїза виявилась кращою у цьому — у 2007 році вона посіла третє місце у першому сезоні того ж конкурсу.

Сальвадор і музика

Після шоу Pop Idol Сальвадор не залишився у музичній індустрії, а продовжив вивчати психологію. Щоправда, не довго. З часом музика переважила і хлопець поступив у престижну музичну школу Taller of Musics в Барселоні, яку закінчив у 2014-му, після чого активно почав виступати. У наступному році Собрал з'явився на фестивалях Vodafone Mexefest та EDP Cool Jazz. У 2016-му випустив дебютну пластинку Exuse Me.

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Сальвадор і громадянська позиція

Собрал активно цікавиться політичним життям та уважно слідкує за проблемами біженців. На прес-конференцію переможців півфіналу він прийшов у футболці «S.O.S. Refugees» («Допоможіть біженцям»). Він заявив:

"Якщо я тут і на мене дивиться Європа, то найменше, що я можу зробити — це гуманітарне повідомлення. Люди прибувають до Європи на пластикових човнах, а від них вимагають документів, щоб потрапити у країну. Це не емігранти, вони біженці, що тікають від смерті. Не робіть помилок. У грецьких, турецьких та італійських таборах для біженців дуже багато бюрократії й ми повинні створити легальні та безпечні шляхи з цих країн до їх кінцевих пунктів призначення".

Сальвадор і Євробачення

Португалія пропускала Євробачення у 2016-му році. Сальвадор переміг у національному відборі, щоправда, через хронічні проблеми з серцем (у нього з дитинства вада серця) до останнього не знав, чи зможе взяти участь в фінальному конкурсі. Організатори Євробачення зробили для музиканта виключення і він зміг пропустити репетиції півфіналу. Собрал успішно подолав кваліфікацію, після чого набрав у фіналі переможні 758 очок, обійшовши болгарського виконавця.

Євробачення, разом з Сальвадором Собралом, летить до Португалії.