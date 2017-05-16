Мережею шириться відео з жорстоким побиттям нібито української школярки у Польщі

Читайте продовження: Новина про побиття українки в Гданську виявилася фейком

Біля однієї зі шкіл польського Гданьська група школярок жорстоко побила і принизила нібито українську дівчинку. Відеозапис інциденту, який трапився 11 травня, поширюється в соцмережах. Наприклад, його оприлюднила у своєму Facebook Маріка Путлевська. З 12 травня відео переглянули 2,3 млн разів.

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У своєму дописі дівчина відзначає, що постраждала дозволила їй публікувати запис, хоча особисто вони не знайомі. Путлевська каже, що робить це, аби винні були покарані, і таких випадків було менше.

На записі видно, що компанія дівчат наносить жертві удари в голову й живіт, обзиваючи "курвою".

У понеділок польський суд у сімейних справах прийняв рішення про розміщення в центрі по догляду за дитиною двох затриманих школярок, які побили дівчинку. Про це повідомляє Polsat. За словами батьків однієї з дівчат, причиною побиття була не сварка, а хлопець. Прокуратура порушила кримінальну справу у зв'язку з недостатнім виконанням обов'язків з боку державних службовців.