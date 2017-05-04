Жорстоке побиття школярки у Чернігові групою дівчат: поліція оголосила підозру лише одній з них (відео)

14-річну Поліну Малоштан, яку побила підліткова банда у Чернігові, вже виписали з київської лікарні. Там вона лікувалась 10 по 28 квітня.

Є інформація, що медики діагностували в постраждалої закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та гематоми, передає ЧЕline.

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"Наразі поліція вилучає необхідні медичні документи для призначення комісійної судово-медичної експертизи. Стосовно підлітків, які причетні до справи, проводяться слідчі дії. Одній дівчині вже оголошено підозру в порядку статті 296 частини другої Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене групою осіб. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі", – розповів речник ГУНП у Чернігівській області Сергій Бриль.

Нагадаємо, в Чернігові поліція розслідує побиття 15-річної школярки, яке здійснили на вулиці її однолітки.

Правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження щодо ст. 296 ч. 2 КК (Хуліганство, вчинене групою осіб). Ця стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.