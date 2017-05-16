Новина про побиття українки в Гданську виявилася фейком

Новина про побиття української школярки ровесниками біля однієї зі шкіл польського міста Гданська виявилася неправдивою.

Зокрема, професор Гданського університету, українська активістка, волонтер руху на підтримку Євромайдану Марта Коваль спростувала таку інформацію на своїй сторінці у Facebook.

"Випадок сумний і страшний, але жертва побиття не є українкою! Це польська школярка, яка, до того ж, вже сама мала клопоти із законом. Ані на відео, ані у ФБ матеріалі, яким послуговуються vedomosti (сторінка Маріки Питльовської Marika Pytlewska, яку, до слова чомусь назвали Путльовською - видно не знають, як читається у латинському алфавіті літера "у" ) нема слів і нема жоднї згадки про національність побитлої дівчинки", - написала Коваль.

За її словами, українські ЗМІ цю інформацію передрукували з російськомовного порталу vedomosti.

"Так, українсько-польські стосунки зараз не в найкращому стані - це правда, але це не означає, що ЗМІ мають перетворюватися в інформаційну помийницю і використовувати своїх читачів як заручників", - наголосила активістка.