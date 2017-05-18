Як в Україні відзначали День вишиванки (фоторепортаж, відео)

Вшанування традиційного українського одягу - День вишиванки - цього року припало на 18 травня.

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Тож сьогодні багато простих українців, а також чиновників різного рангу вийшли на вулицю чи роботу у вишиванках. Також у багатьох українських містах відбувалися різні заходи з цієї нагоди - флешмоби, паради, фотосесії тощо.

Зокрема, у Львові з нагоди Дня вишиванки студенти та працівники університету ім. І. Франка утворили "живу вишиванку".

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Не залишилися осторонь і депутати Верховної України - вони сьогодні красувалися у сесійній залі у вишиванках найрізноманітніших фасонів. Крім того, у стінах українського парламенту пройшов показ колекції вишиванок дизайнера Олесі Теліженко.

А от в Житомирі з нагоди свята одягли у вишиванку пам'ятник основоположнику практичної космонавтики Сергію Корольову, який родом з цього міста.