Як в Україні відзначали День вишиванки (фоторепортаж, відео)
День вишиванки цього роки припав на 18 травня.
Вшанування традиційного українського одягу - День вишиванки - цього року припало на 18 травня.
Читайте такожВ Україні сьогодні відзначають День вишиванки (відео)
Тож сьогодні багато простих українців, а також чиновників різного рангу вийшли на вулицю чи роботу у вишиванках. Також у багатьох українських містах відбувалися різні заходи з цієї нагоди - флешмоби, паради, фотосесії тощо.
Зокрема, у Львові з нагоди Дня вишиванки студенти та працівники університету ім. І. Франка утворили "живу вишиванку".
Читайте такожУ Києві влаштували велике "перевдягання" Батьківщини-матері у 14 національних костюмів (відео)
Не залишилися осторонь і депутати Верховної України - вони сьогодні красувалися у сесійній залі у вишиванках найрізноманітніших фасонів. Крім того, у стінах українського парламенту пройшов показ колекції вишиванок дизайнера Олесі Теліженко.
А от в Житомирі з нагоди свята одягли у вишиванку пам'ятник основоположнику практичної космонавтики Сергію Корольову, який родом з цього міста.