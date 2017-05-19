99% українського бурштину продається нелегально - голова Нацполіції

В Україні не вміють вирішувати проблеми з надрами, тому ситуація з нелегальним видобутком бурштину триватиме далі. Про це заявив очільник Нацполіції Сергій Князєв в інтерв'ю "Фокус", передає ТСН.

"Офіційно наша країна в рік видобуває всього 5 тонн бурштину. На Гданській же біржі в день продається 10 тонн! 99% цих продажів - нелегальний український бурштин. Ми ще не вміємо вирішувати такі проблеми. Україна досі має кілька проблем з надрами - це ліс, рибні запаси, вугільні копанки і відносно недавно виникла проблема бурштину", - наголосив він.

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На думку очільника Нацполіції, рішення проблеми з незаконним видобутком лежить у руках парламенту і уряду, які мають створити формулу, інакше ж в Україні буде, "як на Алясці за часів золотої лихоманки".

"Так вважають всі цивілізовані люди, в першу чергу самі жителі Полісся. Вони кажуть: "Дайте нам можливість працювати легально". Спецоперація 2016 року, коли в Рівненській області заарештували високопоставлених правоохоронців, зламала корупційну силову вертикаль", - пояснив він і додав, що селяни продовжують добувати бурштин, тільки вже без покровительства силовиків.

За словами Князєва, в день старателі отримують більше, ніж дільничний, якого "штовхають, мовляв, він і є корупціонер".

Водночас правоохоронець зазначив, що протиставляти поліцію та суспільство – не вихід у цій ситуації, адже протиставлення закінчується стріляниною.

"Наведу приклад. На Білому озері поліція знайшла 25 помп. Почали їх вивозити, піднялося все село, оточили. Поліцейським машинам колеса проколюють швидше, ніж їх встигають міняти. Стоїть 100 селян, а поліцейських четверо. І що далі?" - резюмував Князєв.