На Рівненщині дві сотні бурштинових "старателів" оточили поліцейських і почали трощити їх авто (фото)

Інцидент трапився на Рівненщині в урочищі «Азалія» поблизу селища Клесів Сарненського району 15 вересня в другій половині дня. Про це повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.

Працівників оперативного штабу оточили понад 200 чоловіків у масках та з палицями в руках. Вони вимагали під поліції залишити північні райони області та погрожували вдатися до радикальних дій.

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Після того, як працівники поліції викликали підкріплення, чоловіки у масках почали трощити службове авто, а кілька осіб закликали спалити автівку.

Натовп вдалося розігнати після прибуття допомоги. Вогнепальну зброю та засоби фізичного впливу, як стверджують у відділі комунікації, працівники поліції не застосовували.

За фактом масових заворушень відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі строком до восьми років.

Крім того, 16 вересня, близько третьої години ночі, в селі Тинне, Сарненського району майже п’ятдесят осіб у балаклавах і камуфльованому одязі, озброєні дерев’яними битками, камінням, палицями заблокували дорогу та чинили опір працівникам правоохоронних органів.

Правоохоронцям вдалося затримати 25-річного провокатора, який намагався завдати тілесні ушкодження одному із спецпризначенців.

Унаслідок протиправних дій зловмисників пошкоджено службовий автомобіль поліції.

За фактом опору та погрози застосування насильства працівнику поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 та частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України.

Санкції вказаних статей передбачають штраф від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років; виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.